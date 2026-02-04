Diyarbakır'da 17 Bin Konut Tamamlandı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Diyarbakır'da 17 binin üzerinde bağımsız birim inşa edildi ve büyük oranda hak sahiplerine teslim edildi. Bu manada Diyarbakır'da artık konteyner kentimiz yok, dolayısıyla herkes hak sahipleri olarak hakkını aldı. 2023 depremlerinin olumsuz etkileri neredeyse tamamen ortadan kaldırıldı diyebiliriz." dedi.

Vali Zorluoğlu, Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) İlami Çakmak ile merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 53 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getiren Zorluoğlu, acılarının halen taze olduğunu belirtti.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Gerek Diyarbakır'da gerek deprem gören diğer illerde adeta enkaza dönen şehirlerin bu kısa süre içerisinde tekrar ayağa kaldırılmış olmasından ve devletimizin Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, bakanlıklarımızın koordinasyonuyla bu süre içerisinde depremin yıkıcı etkilerini bütünüyle ortadan kaldırmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Böyle bir devletin vatandaşı olmaktan da gurur duyuyoruz. Milletimiz topyekün bu süreçte devletinin yanında durdu. Çok örnek bir yardımlaşma ve dayanışma sergilendi, dolayısıyla milletimizle de gurur duyuyorum."

Depremlerde hasar gören yapıların yıkılması, enkazların kaldırılması, geçici barınma ihtiyacının giderilmesinin ardından büyük bir hamleyle konut yapım sürecine başlandığını anımsatan Zorluoğlu, barınma yardımı ve hak sahiplerine konut yapma anlamında devlet tarafından büyük bir seferberlik başlatıldığını anlattı.

"Yaz aylarında burada 10 binin üzerinde ailenin taşınmış olacağını hesaplıyoruz"

Diyarbakır'da 13 bin 190'u Oğlaklı bölgesinde olmak üzere toplam 17 binin üzerinde konut inşa edildiğini bildiren Zorluoğlu, şunları aktardı:

"Oğlaklı'da bu 13 bin 190 konutun şu ana kadar 10 bin 600 hak sahibi belirlendi ve şu anda da burada 6 bine yakın aile ikamet ediyor. Sıcak evlerinde hayatlarını sürdürüyorlar. Sadece konut yapılmadı burada aynı zamanda sosyal donatı alanı olarak da çeşitli yapılar inşa edildi. Parklar, bahçeler, yeşil alanlar, okullar, iş yerleri, şimdi bir hastane yatırım programında var. Camilerimiz gibi buranın normal yaşamında ihtiyaç duyacağı diğer yapılar da oluşturuldu. Şu an itibarıyla Oğlaklı'da işler yolunda gidiyor. Taşınmalar devam ediyor. İnşallah okullar bittiğinde de bu yılın yaz aylarında burada 10 binin üzerinde ailenin taşınmış olacağını hesaplıyoruz."

İnşa edilen alanların en önemli ihtiyaçlarından birinin sağlık hizmeti olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, Sağlık Bakanlığının Oğlaklı bölgesi için 200 yataklı bir hastane yapımını yatırım programına aldığına işaret etti.

Bölgede asayişle ilgili Jandarma Genel Komutanlığınca bir karakol inşa edileceğini bildiren Zorluoğlu, her bakımdan bölgenin bir şehir olarak hayatını idame ettirebilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çekti.

Kırsal yerlerde ve diğer ilçelerde de yaklaşık 2 bin 800 konut yapıldığını aktaran Zorluoğlu, bunların da peyderpey hak sahiplerine teslim edildiğini vurguladı.

Vali Zorluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kırsal mahallelerdeki köy tipi evler konusunda da 1200 civarında bir yapım öngörülmüştü. Bunun da büyük bir bölümü tamamlanmış oldu, dolayısıyla kümülatif olarak bakıldığında Diyarbakır'da 17 binin üzerinde bağımsız birim inşa edildi ve büyük oranda hak sahiplerine teslim edildi. Bu manada Diyarbakır'da artık konteyner kentimiz yok, dolayısıyla herkes hak sahipleri olarak hakkını aldı. 2023 depremlerinin olumsuz etkileri neredeyse tamamen ortadan kaldırıldı diyebiliriz."

"AFAD gönüllülük sistemi çok önemli"

Afetler öncesi risklerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasının en önemli unsurlar olduğunu dile getiren Zorluoğlu, AFAD Başkanlığı koordinatörlüğünde risklerin tespiti ve minimize edilmesi, bir afet sırasında afetin yıkıcı ya da öldürücü tarafının azaltılması noktasında tedbirler alınmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Diyarbakır'da deprem, taşkın, sel, heyelan ve kuraklık gibi afet riskleri bulunduğunu anımsatan Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da buna çok büyük bir önem veriyoruz. Valiliğimiz, AFAD koordinasyonunda bütün bu riskleri hesaba katarak ilgili kurumlarımızla birlikte bu riskleri azaltacak tedbirleri afet öncesinde uyguluyoruz. Bunların önemli bir parçası da bilinçlendirme, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri. Afetle mücadele bütün toplum kesimlerinin yer alması gereken bir mücadele. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin bilinçlendirilmesi, okullarımızda afetle ilgili eğitim çalışmalarının yapılması bu çalışmalarımızın önemli bölümünü oluşturuyor. AFAD Başkanlığımız bu manada okullarımızda çocuklarımıza afetlerle ilgili bilinçlendirme faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Gönüllülük önemli bir başka konu. Gönüllü olarak belirlenmiş insanların afet sırasında çok faydalı işler yaptığını gördük. O bakımdan AFAD'ımızın bu gönüllülük sistemi de önemli."

"Dirençli şehirler oluşturmak zorundayız"

Türkiye'nin deprem riski yüksek bir ülke olduğunu, depremle birlikte bazı afetlerde de riskli coğrafyada bulunduklarına işaret eden Zorluoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dirençli şehirler oluşturmak zorundayız. Şehirler karşılaştıkları sorunları, afetleri yenme, onların zararlarını minimize etme konusunda önceden hazırlıklı olmak zorundalar. İşte bu şekilde hazırlıklarını yapan şehirlere dirençli şehirler diyoruz. Bu manada Türkiye 1990'ların sonundan itibaren ciddi adımlar attı. Atmaya da devam etmek durumundayız. Kentsel dönüşüm bu işin çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Yeni yapılacak olan yapıların, binaların yeterli mühendislik hizmetlerini almış olması çok önemli. Mikro bölgeleme denilen jeolojik anlamda etüt hizmeti görmüş olması büyük önem arz ediyor. Bunun gibi deprem öncesi ya da afet öncesi hazırlıklarımızı tamamlamak zorundayız. Bunun için de vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, meslek odalarımızla, yerel yönetimlerimizle, üniversitemizle, kamu kurumlarımızla birlikte Diyarbakır olarak çalışıyoruz."