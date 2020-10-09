Diyarbakır'da 325 kilo esrar, 373 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda 325 kilogram esrar, 373 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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