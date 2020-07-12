Diyarbakır'da 6 ilçede toplu taşıma hizmeti yeniden başlıyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında 21 Nisan'da 6 ilçede durdurduğu toplu taşıma hizmetini yarından itibaren yeniden başlatıyor.

21 Nisan'da geçici süreliğine durdurulan ilçe seferlerinin, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun Ulaştırma Daire Başkanlığı ile yaptığı toplantının ardından 6 ilçede yeniden başlanmasına karar verildi.

Alınan kararla Silvan, Bismil, Ergani, Çınar, Çermik ve Hani ilçelerine yarından itibaren 17 araç ile yeniden toplu taşıma hizmeti verilecek.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, ulaşımın şehir ve medeniyetlerin bel kemiği olduğunu söyledi.

Toplantıda vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de değerlendirdiklerini ifade eden Karaloğlu, diğer ilçelerde de ilerleyen süreç içerisinde alınacak tedbirlerle toplu taşıma seferlerinin yeniden başlayacağını bildirdi.