Diyarbakır'da 6 Sanığın Yeniden Yargılanmasına Başlandı

06.01.2026 17:17
Ergün Arslan'ın ölümüyle ilgili 6 sanığın yargılaması, temyiz sonrası yeniden başladı.

Diyarbakır'da 4 yıl önce "tacizci" sanılarak darbedilip bıçaklanan ve yaralı halde sokakta gezdirilen Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin hükümlerin Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince bozulmasının ardından 1'i tutuklu 6 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık S.D, tutuksuz sanıklar H.İ.P, S.B. ve M.M, tutuksuz sanık B.E. de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden hazır bulundu.

Duruşmaya, tutuksuz sanık E.H.T. katılmadı.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaada, tüm sanıkların üzerine isnat edilen suçtan cezalandırılması ve sanık S.D'nin tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada, tutuklu sanık, üzerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyesini istedi, tutuksuz sanıklar da beraat talebinde bulundu.

Maktul Ergün Arslan'ın kardeşi Süleyman Arslan da sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Maktul Arslan'ın aile avukatı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti, sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesi ve beraati yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık S.D'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık E.H.T. hakkında ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 3 Nisan 2022'de bir kişinin "mahallede kız çocuğunun fotoğrafını çekerek, taciz ettiği" iddiası üzerine Ergün Arslan bir grup tarafından darbedilip bıçaklanmış, yaralı halde sokakta gezdirilirken hayatını kaybetmişti.

Arslan'ın ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti oy birliğiyle sanıklardan B.E'nin "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl, S.D'nin "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 11 yıl 8 ay, E.H.T, H.İ.P, S.B. ve M.M'nin ise "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 10 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Sanıklar hakkında verilen hükümler, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince bozulmuştu.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

