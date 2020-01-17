Diyarbakır'da 62 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 62 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da 62 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 62 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da 62 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 62 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucu Lice ilçesinde ikamet eden M.P'nin, Daralan köyü kırsalında bulunan harabedeki taşların altına esrar sakladığı, uyuşturucuyu metropol şehirlerdeki okulların önünde satmayı planladığı bilgisinin alındığı bildirildi.

Düzenlenen operasyonda taşların altına gizlenmiş iki çuval, yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilogram esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Böylelikle binlerce öğrencimizin zehirlenmesinin önüne geçilmiştir. Olay şüphelisi M.P. hakkında adli işlemlere başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlere artan azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiği vurgulandı.

Diyarbakır, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:41:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da 62 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]