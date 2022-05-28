Diyarbakır'da Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

28.05.2022 11:32
Diyarbakır'da Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) yıl sonu sergisi açıldı.

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) yıl sonu sergisi açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su, Şehit Hava Pilot Üstçavuş İsmail Caşın Spor Salonu'nda kursiyerlerinin yaptığı çalışmaların yer aldığı serginin açılışına katıldı.

Kurdele kesiminin ardından el emeği göz nuru eserleri inceleyen Su, çalışmalar hakkında bilgi aldı, emeği geçenleri kutladı.

Açılışa Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Fuat Güney, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yarbay ve BHMM'leri Komutanı Tümgeneral Kutlay Demir, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve kursiyerler katıldı.

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İleri ailesinin mutlu günü İleri ailesinin mutlu günü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika


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