Diyarbakır'da "Akademi Lise"de yaz okulu için kayıt başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Akademi Lise"de yaz okulu için kayıt başladı

20.06.2022 13:08
Diyarbakır'da "Akademi Lise"de yaz okulu için kayıt başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı faaliyet yürüten Akademi Lisede yaz okulu için kayıt başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı faaliyet yürüten Akademi Lisede yaz okulu için kayıt başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Akademi Lisede 9, 10, 11, 12. sınıf ve TYT- AYT'ye hazırlanan öğrencilerine ücretsiz faydalanacağı yaz okulu için kayıtlar 20 Haziran'dan 4 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Öğrenciler alacağı takviye eğitimle eksiklerini giderirken, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemindeki branş derslerine de hazırlanacak.

Branş dersler dışında drama, tiyatro, müzik, halk oyunları, görsel ve sanat, akıl ve zeka, fotoğrafçılık, havacılık, astronomi, teknoloji, satranç, robotik kodlama ve daha birçok kulüp faaliyetlerine katılma imkanı bulacak öğrenciler yaşlarına uygun kazanımlar içeren filmler de izleyebilecek.

Sosyal, kültürel etkinliklerle gezi programına katılabilecek öğrenciler futbol, basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi, kor tenisi, dart, karate, tekvando, kick boks, judo, badminton, atletizm ve daha birçok spor faaliyetinden yararlanacak.

Gençlik Kampında ücretsiz bir hafta tatil yapma imkanı bulacak öğrencilere içerisinde havlu, bone, havuz gözlüğü, şort, terlik, diş macunu ve diş fırçası bulunan çantalar hediye edilecek.

Alanında uzman eğitmenler kampta öğrencilere, milli ve manevi değerlerle ilgili seminer verecek, resim, el becerileri, halk oyunları, müzik, okuma, sinema, drama, robotik ve ritim atölyeleri aracılığıyla eğitimler verecek.

Kursiyerler kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi ile kayıtlarını Sur ve Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi liselerinde yaptırabilir.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, gençlik, AYT, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Akademi Lise'de yaz okulu için kayıt başladı - Son Dakika

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