Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

29.12.2025 19:19
Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı boğarak öldüren ve cesedi boş bir araziye gömen Okay Gür, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı (28) boğarak öldüren cinayet zanlısı Okay Gür (38), tutuklandı.

Olay, 27 Aralık'ta Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi. Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı bilinmeyen nedenle boğdu.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, BOŞ ARAZİYE GÖMDÜ

Gür, daha sonra Yakışıklı'nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü. Rojda Yakışıklı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı'nın öldürüldüğü tespit edildi.

TUTUKLANDI

Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı'nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltına alınan Okay Gür, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Son Dakika

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ulkede kadin katliami var 0 0 Yanıtla
