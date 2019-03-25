Diyarbakır'da Boya Deposunda Yangın
14 dakika önce
Diyarbakır'da boya deposu olarak kullanılan bir binanın bodrum katında yangın çıktı.
Diyarbakır
'da boya deposu olarak kullanılan bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Olay, Kayapınar
ilçesinde bulunan Huzurevleri semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, boya deposu olarak kullanılan apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni öğrenilemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Aydın
Yorat - Rıdvan Kılıç/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:21 Kaynak: İHA
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