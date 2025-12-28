Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü - Son Dakika
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

28.12.2025 17:19  Güncelleme: 18:08
Diyarbakır'da bir süre önce cezaevinden tahliye olan Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı 28 yaşındaki Rojda Yakışıklı'yı boğarak öldürdü. Cesedi yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş bir araziye götürüp, gömdüğü tespit edilen Gür, gözaltına alındı.

Diyarbakır'da bir süre önce cezaevinden tahliye olan şahıs, dini nikahla birlikte yaşadığı eşinin boğarak öldürdükten sonra cesedini 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI, DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BOĞDU

Olay, dün Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen 38 yaşındaki Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı bilinmeyen nedenle boğarak öldürdü.

Dini nikahla yaşadığı kadını boğup, cesedini araziye gömdü

BOŞ ARAZİYE GÖMDÜ

Gür, daha sonra Yakışıklı'nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü. 28 yaşındaki Rojda Yakışıklı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı'nın öldürüldüğü tespit edildi.

Dini nikahla yaşadığı kadını boğup, cesedini araziye gömdü

GÖZALTINA ALINDI

Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı'nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Okay Gür'ün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Jandarma, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    ne bekliyorduk ki olacağı bu 79 3 Yanıtla
  • Sa198542 Sa198542:
    sağolsunlar tahliye olanların çoğu işledikleri suçlara geri dönmüşler! hatta tetikci ilanları bile vermişler 74 1 Yanıtla
  • ramazan koçak ramazan koçak:
    af yasasını kabul edenler nasıl verecekler ahirette 63 1 Yanıtla
  • 1234 1234:
    evet bu tip olaylar olacak çikanlar boş durmaz bu biliniyordu zaten 53 1 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Aftan dışarı çıkanlar bunu yapıyor niye çünkü cezalar caydırıcı değil,.Bu suç makinesi dışarı salınmasaydı,zavallı kadın yaşıyor olacaktı.Çok yazık 51 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
