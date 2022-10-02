Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi - Son Dakika
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Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

02.10.2022 17:04

Diyarbakır'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliği sona erdi.

Diyarbakır'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliği sona erdi.

Gençleri kamu kurumlarıyla buluşturmak ve devlet teşviklerini tanıtmak amacıyla Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan etkinlikte 30'u aşkın kurum ve kuruluşun açtığı standlarda ziyaretçi yoğunluğu bugün de sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliği, lise ve üniversitelerde okuyan gençlerin yanı sıra her yaştan vatandaşlardan beğeni topladı.

Ziyaretçiler, standlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgilendirildi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ve kurum temsilcileri etkinlikte seslendirilen Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) da alanda açtığı stant gençleri buluşturdu. Ziyaretçilere kurum hakkında bilgi verildi.

"Her kurumdan farklı bilgiler öğrenmiş olduk"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Sultan Çimen, AA muhabirine, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin düzenleneceğini duyduğunda katılıp, bilgi almak istediğini belirtti.

Stantları tek tek gezip, bilgi edindiğini anlatan Çimen, etkinlikte umduğundan fazla yoğunlukla karşılaştığını ifade etti.

Çimen, "Çok beğendim, her stanttan ayrı şeyler öğrendim. Birçok anlamda bana katkı sağladı, gayet güzeldi. Bu etkinliğin Diyarbakır'da yapılması bizim için çok güzel oldu. Her kurumdan farklı bilgiler öğrenmiş olduk. Bu da bizim için güzel bir avantaj oldu. Çok fazla ilgi var." dedi.

Kemal Çolak, tüm stantları gezip, kurumların çalışmalarıyla ilgili bilgi edindiklerini, güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Ruken Altaç Çolak ise etkinliği beğendiğini dile getirerek, birçok kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi edinme fırsatı bulduklarını belirtti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Mezopotamya, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi - Son Dakika
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