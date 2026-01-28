Diyarbakır'da Doğal Gazla Elektrik Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Diyarbakır'da Doğal Gazla Elektrik Üretimi

Diyarbakır\'da Doğal Gazla Elektrik Üretimi
28.01.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır, üç kuyudan elde edilen doğalgazla 11 petrol kuyusunun enerji ihtiyacını karşılıyor.

Diyarbakır'da üç farklı kuyudan çıkarılan doğal gazdan üretilen elektrik bölgedeki 11 petrol kuyusunun ihtiyacını karşılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, enerjide önemli bir güç merkezi olmaya hazırlanıyor.

Geçen yıl, yeni petrol keşifleriyle dikkati çeken bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yatay sondaj yöntemiyle kaya petrolü üretimine hazırlanıyor.

Bir yandan da Diyarbakır, doğal gaz üretimi yapılan kuyulara ev sahipliği yapıyor. Üç farklı kuyudan çıkarılan gazla elektrik üretilirken, bu üretim bölgedeki 11 petrol kuyusunun elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Günlük 60 bin metreküp

TPAO'nun Diyarbakır'da bulunan Katin-6, Derin Barbeş-1 ve Derin Barbeş-3 kuyularından günlük toplam 60 bin metreküp doğal gaz üretiliyor. Kuyulardan çıkan doğal gaz, Katin İstasyonu'na üretim hatlarıyla getirilip bir dizi aşamadan geçirilerek gaz-sıvı ayrışımı yapılıyor ve elde edilen kuru gaz, 12 aktif gaz çevirim jeneratörüne yönlendirilerek elektriğe dönüştürülüyor.

Katin Güç Ünitesi, 15,4 megavat kurulu güç kapasitesiyle günlük ortalama 9,3 megavat elektrik üretiyor. Üretilen bu elektrik, TPAO'nun bölgede bulunan 11 petrol kuyusunun ve yüzey tesislerinin tamamının bir başka kaynağa gerek duymadan tüm enerji tedarikini sağlıyor. Yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçteki bu ünite, Türkiye ekonomisine yıllık 475 milyon liralık katkı veriyor.

Katin gaz kuyularından elde edilen elektrik, Diyarbakır bölgesindeki petrol üretim sahalarının öz tüketimlerini karşılarken operasyonel sürekliliği de garanti altına alıyor. TPAO, yerli kaynakları en yüksek verimle kullanma hedefi doğrultusunda benzer projeleri diğer üretim sahalarında da yaygınlaştırmak için farklı projeler üzerinde çalışıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Doğal Gazla Elektrik Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:39:02. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Doğal Gazla Elektrik Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.