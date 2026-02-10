Diyarbakır'da Eczaneye Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Eczaneye Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

10.02.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayapınar'da kapalı bir eczaneye silahlı saldırıda bulunan M.A. yakalanarak tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde gece saatlerinde kapalı bir eczaneye düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi M.A. yakalanarak tutuklandı.

Olay, 7 Şubat'ta gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi. M.A, gece saatlerinde kapalı olan eczanenin önüne gelerek tabancayla ateş açtı. Şüpheli saldırının ardından kaçarken, iş yerinde hasar oluştu. Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, M.A.'yı tespit etti. Adresine düzenlenen operasyonda M.A. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vali Murat Zorluoğlu sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '7 Şubat'ta Kayapınar'da bir eczaneye yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde, olayın asli faili M.A. yakalanmış; 10 Şubat'ta sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Bu titiz çalışma için emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum" dedi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Eczaneye Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
Evinde otururken kamyonetin çarptığı duvarın altında kalarak yaralandı Evinde otururken kamyonetin çarptığı duvarın altında kalarak yaralandı
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz

21:58
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
21:56
Trump, İran’a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
21:42
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
20:58
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
20:39
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
20:35
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması
Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 22:31:36. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Eczaneye Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.