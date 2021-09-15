LASTİK YAKIP, POLİSE TAŞ ATTILAR - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin direk üstü pano çalışmasını engelleyip, polis müdahalesi ile ara sokaklara kaçan grup, polis ekiplerine taş attı. Lastik yakıp, yolda barikat kurmak isteyen gruba polis, yeniden gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale ederek, dağıttı. İlçede gerginliğin devam etmesi üzerine polis ekiplerine, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma çevik kuvvet ekipleri de destek verdi.