Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı
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Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı, operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:00 Kaynak: AA
Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı, operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesindeki metruk bir binada sansasyonel eylem yapmak amacıyla bomba hazırlandığı tespit edildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince metruk binaya düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığındaki 2 örgüt mensubu yakalandı.
Binada yapılan aramada, patlayıcı maddeler ele geçirildi.
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