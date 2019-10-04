Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı
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Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı

35 dakika önce

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı, operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı, operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesindeki metruk bir binada sansasyonel eylem yapmak amacıyla bomba hazırlandığı tespit edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince metruk binaya düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığındaki 2 örgüt mensubu yakalandı.

Binada yapılan aramada, patlayıcı maddeler ele geçirildi.

Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:00 Kaynak: AA
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