Diyarbakır\'da Gazeteciler Günü Sergisi

Diyarbakır'da Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından 'Gazeteciler Günü sergisi ve buluşması' düzenlendi.

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin hazırlamış olduğu resim ve gazete sergisine kentte görev yapan basın mensupları davet edildi. Sergide konuşan Bahçeşehir Koleji Müdürü Zeki Esen, çocuklarla birlikte resimleri yaparken hem istekli olduklarını hem de sanatsal olarak gelişim gösterdiklerini ifade ederek basın mensuplarının gününü kutladı.

Öğrencilerden Heja Esen, eser çalışmalarında pastel boya ve realist natürmortları çalıştığını söyledi. Esen, "Renk geçişlerine, ışığa ve gölgelere dikkat ederek nesnelerimize değinerek hacim kazandırmaya çalıştık" dedi.

Bir diğer öğrenci Zelal Akyıl ise bu eserlerin hepsini okuldaki mastır altı derslerinde arkadaşlarıyla birlikte yardımlaşarak yaptıklarını dile getirdi. Akyıl, "Yaklaşık 2-3 hafta sürdü hepsini yapmamız. Aslında çok zorlanmadık sonuçta hepsini yardımlaşarak yaptık. Zorlandığımız kısımlarda arkadaşlarım bana yardım etti ya da ben arkadaşlarıma yardım ettim bu şekilde bitirdik" diye konuştu.

Gazete yapan Hira Meliksa, 4 röportaj tablosu yaptıklarını söyledi. Meliksa, "Biz bazı önemli kişilerle ve yetkililerle röportaj yaptık. Biz bunun için günlerimizi verdik hatta bir dönem boyunca bu gazeteler için uğraştık" şeklinde konuştu.

Gazete yapan bir diğer öğrenci Defne Erva Doğan da bu gazeteleri belirli günler içerisinde yoğun çaba harcayarak yaptıklarını söyledi. Doğan, "Yaklaşık bir dönemimizi bu gazetelere harcadık ve asla pes etmedik. Birkaç kere pes etmek istedik ama arkadaşım destekledi sonra bende onu destekledim. Biz vazgeçmedik hiçbir zamanda vazgeçmeğeyiz. Tabi ki de zorlandığımız ve eğlendiğimiz yerler oldu" dedi.

Konuşmaların ardından serginin kurdelesi kesildi ve sergide yer alan resimler tek tek gezildi. - DİYARBAKIR