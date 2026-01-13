Diyarbakır'da Gazeteciler Günü Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Diyarbakır'da Gazeteciler Günü Sergisi

Diyarbakır\'da Gazeteciler Günü Sergisi
13.01.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Gazeteciler Günü için sergi düzenleyip basın mensuplarını ağırladı.

Diyarbakır'da Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından 'Gazeteciler Günü sergisi ve buluşması' düzenlendi.

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin hazırlamış olduğu resim ve gazete sergisine kentte görev yapan basın mensupları davet edildi. Sergide konuşan Bahçeşehir Koleji Müdürü Zeki Esen, çocuklarla birlikte resimleri yaparken hem istekli olduklarını hem de sanatsal olarak gelişim gösterdiklerini ifade ederek basın mensuplarının gününü kutladı.

Öğrencilerden Heja Esen, eser çalışmalarında pastel boya ve realist natürmortları çalıştığını söyledi. Esen, "Renk geçişlerine, ışığa ve gölgelere dikkat ederek nesnelerimize değinerek hacim kazandırmaya çalıştık" dedi.

Bir diğer öğrenci Zelal Akyıl ise bu eserlerin hepsini okuldaki mastır altı derslerinde arkadaşlarıyla birlikte yardımlaşarak yaptıklarını dile getirdi. Akyıl, "Yaklaşık 2-3 hafta sürdü hepsini yapmamız. Aslında çok zorlanmadık sonuçta hepsini yardımlaşarak yaptık. Zorlandığımız kısımlarda arkadaşlarım bana yardım etti ya da ben arkadaşlarıma yardım ettim bu şekilde bitirdik" diye konuştu.

Gazete yapan Hira Meliksa, 4 röportaj tablosu yaptıklarını söyledi. Meliksa, "Biz bazı önemli kişilerle ve yetkililerle röportaj yaptık. Biz bunun için günlerimizi verdik hatta bir dönem boyunca bu gazeteler için uğraştık" şeklinde konuştu.

Gazete yapan bir diğer öğrenci Defne Erva Doğan da bu gazeteleri belirli günler içerisinde yoğun çaba harcayarak yaptıklarını söyledi. Doğan, "Yaklaşık bir dönemimizi bu gazetelere harcadık ve asla pes etmedik. Birkaç kere pes etmek istedik ama arkadaşım destekledi sonra bende onu destekledim. Biz vazgeçmedik hiçbir zamanda vazgeçmeğeyiz. Tabi ki de zorlandığımız ve eğlendiğimiz yerler oldu" dedi.

Konuşmaların ardından serginin kurdelesi kesildi ve sergide yer alan resimler tek tek gezildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Diyarbakır, Etkinlik, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Gazeteciler Günü Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Bahçeli’nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel’den emekliler için tarihi çağrı
Bahçeli'nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel'den emekliler için tarihi çağrı
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:17:33. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Gazeteciler Günü Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.