Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında 26 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda, 5 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli cezaevine gönderildi.
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