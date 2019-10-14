Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

2 dakika önce

Diyarbakır'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakkı Cin idaresindeki 46 E 1530 plakalı hafifi ticari araç, Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araçta bulunan anne Menice Cin (45) ve kızı Hatice Cin (10) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Hakkı Cin (43) ile, Esra (16), Eylül (7) ve Dılşa Cin (60) 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Dılşa Cin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Viranşehir, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:02 Kaynak: AA
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