Diyarbakır'da hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Yaralılardan Dılşa Cin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralanan sürücü Hakkı Cin (43) ile, Esra (16), Eylül (7) ve Dılşa Cin (60) 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazada araçta bulunan anne Menice Cin (45) ve kızı Hatice Cin (10) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hakkı Cin idaresindeki 46 E 1530 plakalı hafifi ticari araç, Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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