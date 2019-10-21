Diyarbakır'da HDP'li belediye başkanlarına terör operasyonu
1 saat önce
Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve halen görevine devam eden 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:03 Kaynak: İHA
Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve halen görevine devam eden 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre jandarma ekipleri, yürütülen terör soruşturması nedeniyle sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, İçişleri Bakanlığında görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rozda Nazlıer gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR
Görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir eski belediye başkanı ile üç HDP'li başkan gözaltına alındı Bakanlık açıkladı: 2 askerimiz şehit oldu Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak