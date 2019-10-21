Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu (2)
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HDP'Lİ KOCAKÖY BELEDİYESİ'NE DE OPERASYON BAŞLATILDIDiyarbakır'ın Kayapınar ve Bismil belediyelerine yönelik düzenlenen operasyonların ardından HDP'li Kocaköy belediyesine de sabah saatlerinde polis ekiplerince arama başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:29 Kaynak: DHA
HDP'Lİ KOCAKÖY BELEDİYESİ'NE DE OPERASYON BAŞLATILDI
Diyarbakır'ın Kayapınar ve Bismil belediyelerine yönelik düzenlenen operasyonların ardından HDP'li Kocaköy belediyesine de sabah saatlerinde polis ekiplerince arama başlatıldı. Belediye binası çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin arama çalışmaları sürerken, Kocaköy Belediye Başkanı HDP'li Rojda Nazlıer'in ise gözaltına alınıp, alınmadığı netlik kazanmadı.
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