Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu (2)
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu (2)

Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu (2)

45 dakika önce

HDP'Lİ KOCAKÖY BELEDİYESİ'NE DE OPERASYON BAŞLATILDIDiyarbakır'ın Kayapınar ve Bismil belediyelerine yönelik düzenlenen operasyonların ardından HDP'li Kocaköy belediyesine de sabah saatlerinde polis ekiplerince arama başlatıldı.

Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu (2), System.String[]

HDP'Lİ KOCAKÖY BELEDİYESİ'NE DE OPERASYON BAŞLATILDI

Diyarbakır'ın Kayapınar ve Bismil belediyelerine yönelik düzenlenen operasyonların ardından HDP'li Kocaköy belediyesine de sabah saatlerinde polis ekiplerince arama başlatıldı. Belediye binası çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin arama çalışmaları sürerken, Kocaköy Belediye Başkanı HDP'li Rojda Nazlıer'in ise gözaltına alınıp, alınmadığı netlik kazanmadı.


Halkların Demokratik Partisi, Kocaköy, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:29 Kaynak: DHA
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