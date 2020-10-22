Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (1) - Son Dakika

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca başlatılan soruşturma kapmasında harekete geçen polis ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde bulunan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama başlattı. Soruşturmaya yönelik açıklama yapılmazken, gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

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