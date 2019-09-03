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Diyarbakır'da hdp önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı (3)

10 saat önce

GELEN ANNE SAYISI ARTTI, HDP KEPENK KAPATTISabah saatlerinde oğulları dağa kaçırıldığını öne sürerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oturma eylemi başlatan Çetinkaya ve Akkoyun ailelerinin ardından 10 aydır çocukları Mustafa Biçer'den (18) haber alamayan Biçer ailesi de HDP önünde...

Diyarbakır'da hdp önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı (3), System.String[]

GELEN ANNE SAYISI ARTTI, HDP KEPENK KAPATTI
Sabah saatlerinde oğulları dağa kaçırıldığını öne sürerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oturma eylemi başlatan Çetinkaya ve Akkoyun ailelerinin ardından 10 aydır çocukları Mustafa Biçer'den (18) haber alamayan Biçer ailesi de HDP önünde oturma eylemi başlattı. Parti binası önünde oturma eylemcilerin sayısı artınca, HDP'liler il binasına girişindeki kepengi kapattı.
Oğulları Süleyman Çetinkaya'nın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını öne süren Çetinkaya ailesi, sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek, çocuklarının geri getirilmesi için oturma eylemi başlattı. Çetinkaya ailesinin eylemi sürerken, 10 yaşında olan oğlu Azad'ın teröristlerce dağa kaçırıldığını öne süren Remziye Akkoyun da oturma eylemi başlattı.
Çetinkaya ile Akkoyun alilerin oturma eylemi sürerken, Biçer ailesi de oğulları Mustafa Biçer'in dağa kaçırıldığını ifade ederek, oturma eylemine katıldı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapanların sayısı artınca, parti binası girişindeki kepenk HDP'lilerce kapatıldı.
Kapatılan kepenge rağmen 3 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Çetinkaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 04:43 Kaynak: DHA
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