Diyarbakır'da 'huzur uygulaması' - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da 'huzur uygulaması'

28.02.2022 10:47
Diyarbakır'da 'huzur uygulaması'

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaya ve motorize olarak yapılan "Huzur Uygulamaları" neticesinde 3 adet ruhsatsız tabanca ve haklarında arama kararı bulunan 6 şahıs yakalandı.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaya ve motorize olarak yapılan "Huzur Uygulamaları" neticesinde 3 adet ruhsatsız tabanca ve haklarında arama kararı bulunan 6 şahıs yakalandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince metruk binalar, park, bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde gün boyu denetimlerini sürdürdü. Denetimler sonucunda farklı şahıslar üzerinde yakalanan 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 50 mermi ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı Mersin'de 7 bin lira sahte para ele geçirildi Mersin'de 7 bin lira sahte para ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 'huzur uygulaması' - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
10:46 Rus askerlerin sözleri dikkat çekti: Bizi kandırdılar, tatbikat var dediler
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
10:35 Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!
10:34 Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor!
10:33 Ukrayna halkından büyük ''Zelenskiy'' desteği! Son anket sonuçları açıklandı: Oy oranı yüzde 90'ı aştı!
10:24 Taksici şiddeti bitmiyor! Şimdi de yabancı uyruklu yolcuya yumruklu saldırı
10:21 Yargı'nın son bölümünde neler yaşandı? Mahkemeden Ceylin için ne karar çıktı?
10:19 Teşkilat'ta son bölümde neler oldu? Mete Başkan ne planlıyor?
10:12 TÜİK: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 10:54:46. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'huzur uygulaması' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement