Diyarbakır\'da Kar Üstünde Drift Anları

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir otomobil, kar üstüne kayıp drift attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentte hayatı durma noktasına getirirken bir araç, kar üstünde kayıp dirft attı. Trafik ve can güvenliğinin tehlikeye atıldığı o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR