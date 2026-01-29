Diyarbakır'da Kaybolan Nimet Kılıç için Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Diyarbakır'da Kaybolan Nimet Kılıç için Arama Çalışmaları Sürüyor

29.01.2026 13:50
Çınar ilçesinde 8 gündür kayıp olan zihinsel engelli Nimet Kılıç için geniş çaplı arama yapılıyor.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kayıp olan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç (45) için yürütülen arama çalışmaları 8'nci gününde sürüyor. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, yüzeyi buz tutan nehirde ve 70 kilometrelik alanda arama yaptı.

İlçeye bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Nimet Kılıç'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

70 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Arama çalışmalarının 8'inci gününde 480 personel, kadavra arama köpeği 'Pusat' ve arama-kurtarma köpeği 'Dilim' ile arama çalışmaları sürüyor. Arazi koşullarında sürdürülen aramalarda şu ana kadar yaklaşık 70 kilometrelik alan tarandı. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de yüzeyi buz tutan nehirde arama yaptı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

