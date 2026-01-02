Diyarbakır\'da Kaza: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Diyarbakır - Batman Yolu TRT Kavşağında sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
