Diyarbakır'da "Komedi Mola" adlı oyun sahnelendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Komedi Mola" adlı oyun sahnelendi

26.02.2022 12:34
Diyarbakır'da "Komedi Mola" adlı oyun sahnelendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (DBŞT) yeni oyunu "Komedi Mola" ilk gösterimini yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (DBŞT) yeni oyunu "Komedi Mola" ilk gösterimini yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fekiye Teyran Kültür Sanat Sezonu kapsamında birbirinden önemli etkinlikleri vatandaşlarla ücretsiz buluşturulmaya devam ediliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatroları, yeni oyunu "Komedi Mola" izleyici ile buluştu.

İki Türkçe ve iki Kürtçe skeçten oluşan oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini Handan Ekici, yönetmenliğini ise Erdal Ayna yapıyor.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde ilk gösterimini yapan oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanı Ali Çelik, katılımdan dolayı memnun olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Diyarbakırlıların teveccühü bizi şaşırttı. Diyarbakır her şeyin güzeline layık. Tüm oyuncularımız harikaydı, çok güzel bir oyun ortaya çıkarmışlar. Burada bugün esprinin evrensel olduğunu gördüm. Tüm arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum."

DBŞT Genel Sanat Yönetmeni Handan Ekici de oyunu hazırlarken dil ve gelenek olarak yereli yakalamaya çalıştıklarını belirtti.

Ekici, "Yoğun bir seyirci isteği var ve bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Şöyle bir gerçek var. Bu salgın süreci, insanların eve kapanması, gerçekten insanları bunalıma soktu. Artık bir şeylere gülmek istiyor. Ondan dolayı da oyunumuz gerçekten iyi tepki aldı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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