Diyarbakır'da köylünün bulduğu yaralı puhu kuşu tedaviye alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da köylünün bulduğu yaralı puhu kuşu tedaviye alındı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde köylünün yaralı ve bitkin halde bulduğu, nesli tükenme tehlikesi yaşayan puhu kuşu tedaviye alındı.

Diyarbakır'da köylünün bulduğu yaralı puhu kuşu tedaviye alındı, System.String[]

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde köylünün yaralı ve bitkin halde bulduğu, nesli tükenme tehlikesi yaşayan puhu kuşu tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Selman köyü kırsalında bitkin halde yerde duran puhu kuşunu fark eden köylüler, kanatlı hayvanı merkez Kemaliye Mahallesi Muhtarı Özgür Şahin'e teslim etti.

Sol gözünde yara tespit edilen kuşu evine getiren Şahin, yem verdiği ve ısıttığı kuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne götürdü.

Nesli tükenme tehlikesinde yer aldığı belirtilen kuşun tedavisinin ardından, tekrar doğal yaşamına salınacağı bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:30 Kaynak: AA
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