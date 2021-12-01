Diyarbakır'da "Mutluluk Sanatı" semineri düzenlendi - Son Dakika

Dicle Üniversitesinde (DÜ) Mavera Gençlik Kulübü tarafından "Mutluluk Sanatı" konulu seminer düzenlendi.
DÜ İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen seminer, ney eşliğinde şiir dinletisi ile başladı.
Dr. İsmet Kaya, seminere konuşmacı olarak katıldı.
Programda Dr. Zakir Elçicek ise Ahmed Paşa, Sezai Karakoç ve Ahmed Arif'in şiirlerini seslendirdi.
Seminer, Dr. İsmet Kaya'nın ney dinletisiyle sona erdi.
Kaynak: AA
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