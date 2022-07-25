Varlığı hep inkar edilse de faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar, işkenceli sorgular ve beyaz Toros'larla 1990'lı yıllarda JİTEM geride derin izler bıraktı.

Kaynak: DailyMotion.com

Toros Dağları, JİTEM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da müzeye çevrilen binanın karanlık tarihi - Son Dakika

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