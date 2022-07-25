Diyarbakır'da müzeye çevrilen binanın karanlık tarihi - Son Dakika
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Diyarbakır'da müzeye çevrilen binanın karanlık tarihi

25.07.2022 10:43

Varlığı hep inkar edilse de faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar, işkenceli sorgular ve beyaz Toros'larla 1990'lı yıllarda JİTEM geride derin izler bıraktı.

Varlığı hep inkar edilse de faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar, işkenceli sorgular ve beyaz Toros'larla 1990'lı yıllarda JİTEM geride derin izler bıraktı.

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Kaynak: DailyMotion.com

Toros Dağları, JİTEM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da müzeye çevrilen binanın karanlık tarihi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da müzeye çevrilen binanın karanlık tarihi - Son Dakika
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