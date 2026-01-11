Diyarbakır'da 'Öfke Evi' Açıldı - Son Dakika
Diyarbakır'da 'Öfke Evi' Açıldı

Diyarbakır\'da \'Öfke Evi\' Açıldı
11.01.2026 11:01
Hamza Durmaz, öfke sorunlarını atmak için Diyarbakır'da bir 'öfke evi' açtı, stres atmayı sağlıyor.

Diyarbakır'da öfke problemi olan girişimci, bunu iş kapısına çevirerek kendisi gibi olanların stres, sinir ve öfkelerini atacağı "öfke evi" açtı.

Diyarbakır'da yaşayan Hamza Durmaz, öfke ve sinir problemi yaşayınca arayışa girdi. Durmaz, Avrupa, Amerika ve Türkiye'de farklı yerlerde olan "öfke evi"ni Diyarbakır'da da açma kararı aldı. Durmaz, evin içine televizyondan, buzdolabına, gitardan tabaklara kadar bir evde olması gereken ne varsa buraya koyup gelen müşterilerin kırıp dökeceği bir ortam sağladı. Müşteriler, randevu oluşturup geldiklerinde koruyucu elbise, maske ve eldiven takarak streslerini atıyor.

Girişimci Hamza Durmaz, öfke evinin bir nevi terapi olduğunu, insanların içlerinde biriktirdikleri öfkeyi, stresi gelip burada bir anda kırıp, döküp bitirdiğini söyledi. Öfke evini yaklaşık 20 gündür açtığını belirten Durmaz, Avrupa ve Amerika'da yaygın olduğunu, Türkiye'de de bazı bölgelerde olduğunu ifade etti. "Bende burada neden olmasın dedim. Özelikle Diyarbakır için. Biraz öfke problemi had safhada olan bir şehir" diyen Durmaz, "Bir kerede karar verip açtım. Hazırlığı 25 gün sürdü. İçerisinde misafirlerimizin kırmak istediği her şey var. Onlar bizden özel olarak bir malzeme ister o malzemeyi de getiririz. Yeter ki o öfkelerini dışarıda başka birine, bir canlıya karşı değil de, burada eşyalara karşı kullanmalarını istiyoruz" dedi.

Araba camı, damperli camlar, şişeler, porselen takımları, televizyon ve bilgisayarların olduğunu kaydeden Durmaz, "Elektrikli süpürge, davlumbaz, saç kurutma makinesi, buzdolabı, çamaşır makinası, gitar, aklınıza ne gelirse burada var. Evde kendi eşyalarınızı kıramıyorsunuz. Sinirli ve öfkelisiniz. Biz, burada evinizi dayayıp döşüyoruz. Ona göre kırıp döküyorsunuz. Örneğin adam gitarına kıyamıyor. Biz, onu uygun bir maliyete alıp uygun bir şekilde ona veriyoruz, o da kırıyor" diye konuştu.

"Genelde çiftler geliyor"

Sosyal medyada irtibatları olduğunu aktaran Durmaz, "Oradan arayıp randevu oluşturuyorlar. Randevu üzerine geliyorlar. İlkin geldiklerinde terapi yöntemi gibi olduğunu söylüyorum yadırgıyorlar. girip çıktıktan sonra terapi gibi olduğunu kendileri söylüyor. Yaş sınırımız var. Çocuklar yok, genelde çiftler geliyor. Arkadaş grubu gelen var. Evde olan öfkelerini eşyalardan almak yerine buraya geliyorlar. Kırıp döküyorlar, bağırıp çağırıyorlar. Kendi müziklerini açıp eşlik ederek kırıp döküyorlar" şeklinde konuştu.

Etrafı toplayıp yeni eşyalar yerleştirdiklerini belirten Durmaz, "Nano teknoloji elbiseler. İçeride cam parçalanıyor. Göze veyahut vücudu parçalamasın diye bunlar var. Müşteriler bunları giyip öyle içeri giriyorlar. Aslında bende de biraz öfke problemi vardı. İlkin kendimde denedim. İşe yaradığını gördüm. Ondan sonra dedim ki bu iş tutar" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Stres, Yerel, Son Dakika

Yerel Haberler, Diyarbakır, Stres, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da 'Öfke Evi' Açıldı
