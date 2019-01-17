Diyarbakır'da Öğrencilerden Yemen'e Yardım

Diyarbakır
'da Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelir Yemen
'e gönderilecek.
Öğrencilerin evlerinden getirdikleri yöresel yemek ve tatlıların satıldığı kermesten elde edilen gelir, bir grup öğrenci tarafından İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır
'a teslim edildi.
Karabayır, Diyarbakır'daki okullardan Yemen için zaman zaman yardımların gönderildiğini belirterek, yönetici ve öğretmenlerin teşvikiyle öğrencilerin kermes düzenlediğini, kermesin gelirinin de Yemen'e gönderileceğini söyledi.
Yardım için öğrencilere teşekkür eden Karabayır, Türkiye
'nin her yerinden Yemen'de yaşanan drama karşı bir duyarlılık içerisinde yardımların gönderildiğini belirtti.
Karabayır, "İnşallah bu fiili dua oradaki zulmün bitmesine, İslam ümmetinin dirilişine, bu mağduriyetin bitmesine ve bütün dünya insanlarının bu tür zulümlere dur demesine vesile olur." ifadelerini kullandı. Okul Müdürü
Ömer Aykanat da kermesin amacının Yemen'de yaşanan drama dikkat çekmek ve bir farkındalık oluşturmak olduğunu anlattı.
Öğrenci ve velilerin kermese yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Aykanat, şöyle devam etti:
"Yemen'de açlıkla imtihan olan kardeşlerimize bir yardım olsun diye okulumuz öğrencileri tarafından böyle bir kermes gerçekleştirildi. İnşallah bir örnek teşkil eder. Yemen'deki kardeşlerimizin maruz kaldığı zulmün en kısa sürede son bulmasını Allah'tan temenni ediyoruz."
Öğrenci Rümeysa Dalkılıç ise Yemen'de yardıma muhtaç insanları gördükten sonra "Biz yiyelim onlar doysun" sloganıyla bir kermes düzenlediklerini kaydetti.