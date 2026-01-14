Diyarbakır\'da Otomobil Yangını

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Diyarbakır-Batman karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil bir anda motor bölümünden alev almaya başladı. Sürücü, aracı güvenli bir yere çektikten sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR