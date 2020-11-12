Pandemi sürecinde en çok kitap okuyanlar altınla ödüllendirildi - Son Dakika

Pandemi sürecinde en çok kitap okuyanlar altınla ödüllendirildi

12.11.2020 14:09

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde vatandaşların sağlığının korunması, kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla başlatılan "Kayapınar Evde Okuyor Projesi" kapsamında en çok kitap okuyanlara altın hediye edildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde vatandaşların sağlığının korunması, kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla başlatılan "Kayapınar Evde Okuyor Projesi" kapsamında en çok kitap okuyanlara altın hediye edildi.

Belediyenin hayata geçirdiği, 9 bin 800 kişinin başvurduğu projede en çok kitap okuyan 225 vatandaşa ödülleri verilmeye başlandı.

Kayapınar Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, pandemi sürecinin zor günlerinde "Kayapınar Evde Okuyor" adı ile başlattıkları kampanyaya yoğun bir katılım olduğunu söyledi.

Kampanyaya katılan 9 bin 800 vatandaşı kitapla ödüllendirdiklerini ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"En çok kitap okuyan değerli kitapseverlere altın vereceğimizi söylemiştik. Yaklaşık 225 kitap dostuna altın hediye edeceğiz. 25 tam, 100 çeyrek, 100 yarım altın vereceğiz. Kayapınar'ın ne kadar kitap dostu olduğunu, kitap sevdiğini hep beraber gösterdik. Kayapınar Belediyesi olarak eğitim dostu olduğumuzu göstermiş olduk."

Diyarbakır ve dünyada iz bırakan şahsiyetlerin hayatlarından kesitlerin yer aldığı resimli 70 bin kitabı da okullara dağıttıklarını aktaran Koç, "Diyarbakır'da iz bırakanlar dedik ancak bunlar dünyada iz bırakanlardı. Ahmet Arif, Cahit Sıtkı Tarancı, El Cezeri, Sezai Karakoç, Ziya Gökalp gibi kentimizde iz bırakan şahsiyetlerin 70 bin kitabını okullarımıza dağıttık. Bu arada okuma faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Kampanyamıza katılan tüm kitapseverlere ve okurlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra en çok kitap okuduğu belirlenen vatandaşlara hediyeleri verildi.

Ödül alan vatandaşlardan Merve Arzakçı, kampanya sayesinde karantina döneminde kitap okuduğunu, 19 kitap bitirdiğini belirterek, bu sayede tam altın kazandığını kaydetti.

Pandemi sürecinde en çok kitap okuyanlar altınla ödüllendirildi
Pandemi sürecinde en çok kitap okuyanlar altınla ödüllendirildi
Pandemi sürecinde en çok kitap okuyanlar altınla ödüllendirildi
Pandemi sürecinde en çok kitap okuyanlar altınla ödüllendirildi

Diyarbakır, Kayapınar, Ünal Koç, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pandemi sürecinde en çok kitap okuyanlar altınla ödüllendirildi - Son Dakika


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