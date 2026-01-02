Diyarbakır\'da Park Halindeki Araç Yandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Üç Kuyular Mahallesinde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR