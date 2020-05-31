Diyarbakır'da polisi şehit eden şahıs teslim oldu - Son Dakika

- Diyarbakır'da polisi şehit eden şahıs teslim oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dün silahlı saldırıda bulunup polisi şehit eden şahıs, karakola giderek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Olay dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin durumundan şüphelenilen üç şahsa kimlik kontrolü yapmak için yaklaştı. Şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan yaralanarak hastaneye sevk edildi. Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre,saldırıyı gerçekleştiren şahıslarından M.A. ve F.A. dün gece saatlerinde yakalandı. Devam eden kapsamlı çalışmalar neticesinde olaya karışan ve ateşli silahı kullanan Muhammet Emir Cura da bugün Bağlar Polis Merkezi Amirliğine giderek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.