Diyarbakır'da Sıkan Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Diyarbakır\'da Sıkan Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
27.01.2026 10:30
Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürerek ulaşımda aksamalar ve uçak iptalleri yaşattı.

DİYARBAKIR'da 2 gün önce etkili olan sis bugün de sürerken, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte 2 gündür etkili olan sis, özellikle gece saatlerinde görüş mesafesini düşürdü. Görüşün azalması ile sürücüler yolda kontrollü ilerlerken, trafik akışı yer yer yavaşladı. Sis tabakasının sabah saatlerinde etkisini sürdürdüğü kentte, trafikte yoğunluğun arttığı güzergahlarda araçlar düşük hızla seyretti. Sis nedeniyle bazı uçak seferleri de iptal edildi.

Kaynak: DHA

