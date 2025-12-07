Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 1 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin darbedildikten sonra uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Aralık'ta Kooperatifler Mahallesi Hintli Baba Caddesi'ndeki bir kafede K.Ş'nin darbedildikten sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında M.Ş. ile olayın ardından kaçan F.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden M.Ş. serbest bırakıldı, F.O. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kooperatifler Mahallesi Hintli Baba Caddesi'ndeki bir kafede eşini rahatsız ettiği iddiasıyla M.Ş'nin darbettiği K.Ş'yi, M.Ş'nin yeğeni F.O. tabancayla ateş ederek yaralamıştı.