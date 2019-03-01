Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Diyarbakır'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı 8 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı 8 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Dicle ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Dicle ilçesine bağlı olan Boğaz, Kayıköy, Kurşunlu, Yokuşlu, Kırkpınar, Boğazköy, Gelincik, Baltacı köyleri ve bağlı mezralarında 1 Mart 2019 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:58 Kaynak: İHA

Dicle, Diyarbakır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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