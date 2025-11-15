Diyarbakır'da Takas Pazarı Etkinliği Düzenlendi

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tüketim kültürüne dikkat çekmek ve dayanışmayı arttırmak amacıyla "Takas Pazarı" etkinliği düzenledi. Eş başkanlar Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, Takas Pazarı'nı gezerek yurttaşlarla sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Amed Ekoloji Derneği işbirliğiyle, tüketim kültürüne karşı paylaşımı yaygınlaştırmak amacıyla "Tükettikçe tükeniyoruz, paylaşarak çoğaltalım" sloganıyla "Takas Pazarı" etkinliği gerçekleştirdi.

Sümerpark'taki Takas Pazarı'nda giyim, teknoloji ürünleri ile kitap, dergi, oyuncak ve takılar gibi birçok ürün yer aldı. Pazarda yurttaşlar, yanlarında getirdikleri ürünleri istediği ürünlerle değiştirebilme imkanı elde etti.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, tüketim kültürüne dikkat çekmek ve dayanışmayı arttırmak amacıyla düzenlediği etkinliğe yurttaşlar ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, DBB Meclisi Eşsözcüsü Demet Ceylan ve meclis üyeleri ile birlikte Takas Pazarı'nı ziyaret ederek ilgili birimlerden pazara ilişkin bilgi aldı.

"Amacımız tüketim alışkanlıklarına dikkat çekmek"

Takas Pazarı'na ilişkin bilgi veren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Evin Dinar, Ekoloji Derneği'yle birlikte düzenledikleri Takas Pazarı ile tüketim alışkanlıklarına dikkat çekmeyi amaçladıklarını vurguladı. Toplumsal dayanışmayı ve ortak yaşam kültürünü yeniden canlandırmayı hedeflediklerini kaydeden Dinar, "Bugün herkes kullanmadığı, ihtiyaç fazlası eşyalarını, kitaptan oyuncağa, mutfak eşyasından giysi ve kıyafete kadar birçok ürünü burada sergiledi. İhtiyacı olanlar da bunları buradan temin edebildi. Takas ve dayanışma pazarı bu amaca hizmet ediyor" diye konuştu.

Amed Ekoloji Derneği'nden Çilem Akkaya ise, yıllar öncesinden var olan bir geleneği insanlara hatırlatmak amacıyla Takas Pazarı'nı düzenlediklerini belirtti. Kapitalist sistemin henüz yaygın olmadığı dönemlerde, köylerde, mahallelerde ve kentlerde takas ve dayanışma pazarlarının olduğunu hatırlatan Akkaya, bu pazarların aynı zamanda dayanışma pazarları olduğunu kaydetti. Akkaya, "İnsanlar bir araya gelerek birbirleriyle takas yaparak, bu sadece bir kıyafet veya bir elbise değil, bazen bir tohum olabiliyordu. Bazen un, ekmek gibi şeyler de olabiliyordu ve insanlar takas yapıyorlardı. Bu gün kapitalist sistemin bize dayattığı tüketim alışkanlığı aldı başını gidiyor. Artık üç al bir öde gibi kampanyalarla daha çok tüketime teşvik edildiğimiz bir dönemde biz aslında insanlara biraz daha tüketmenin aslında bizi nasıl tükettiğini anlatmak amacıyla bir Takas Pazarı düzenledik" diye konuştu.