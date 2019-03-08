Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da "Toplumda Kadın" Konulu Konferans

Diyarbakır'da "Toplumda Kadın" Konulu Konferans

46 dakika önce

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, "Toplumda Kadın" konulu konferans düzenlendi.

Diyarbakır'da
Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, "Toplumda Kadın" konulu konferans düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliğiyle Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, kadınların şefkat ve merhametin timsali olduğunu söyledi.

Kadınların anne, eş ve evlat olarak birden fazla rolü üstlendiğini belirten Açar, "8 Mart Birleşmiş Milletler tarafından Kadınlar Günü olarak ilan edilmeden önce de kadın bizim medeniyetimizde, toplumumuzda ve kültürümüzde hep önemli olmuştur." dedi.

"Kadını toplumsal cinsiyet adaletine uymayacak bir şekilde cinsiyet temelli bir bakışla yok saymak kabul edilebilir bir şey değildir." diyen Açar, kadın güçlü olduğunda, ailenin de güçlü olacağını, aile güçlü olunca da toplumun güçlü olacağını vurguladı.

Konferansta, Dicle Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Bahar Burtan Doğan katılımcılara "Kadın İstihdamı" konulu sunum yaptı.

KADEM Diyarbakır Temsilcisi Özlem Vuran da kadınlara sağlık ve hijyen konusunda bilgilendirme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:30 Kaynak: AA

8 Mart, Diyarbakır, Güncel
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