Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

27.05.2022 14:54
Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Havaalanı kavşağında 41 H 7168 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan iki kişi yaralandı. Vatandaşların 112 Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Otomobilde sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılara, kaza yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Otomobil, Bağcılar, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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