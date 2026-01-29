Diyarbakır'da Trafoda Yangın

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anı kameraya yansıdı.

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'ndeki bir trafoda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. O anlar kamerayla kayda alındı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,