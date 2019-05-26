Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 'tüketim kültürü ve nefisle mücadele biçimi olarak oruç' paneli

Diyarbakır'da 'tüketim kültürü ve nefisle mücadele biçimi olarak oruç' paneli

5 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında 'tüketim kültürü ve nefisle mücadele biçimi olarak oruç' başlıklı panel düzenlendi.

Diyarbakır'da 'tüketim kültürü ve nefisle mücadele biçimi olarak oruç' paneli, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında 'tüketim kültürü ve nefisle mücadele biçimi olarak oruç' başlıklı panel düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı kapsamında etkinliklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, "tüketim kültürü ve nefisle mücadele biçimi olarak oruç" başlığıyla düzenlenen panele Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı da katıldı. Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen panelin açılış konuşması moderatör Emin Ay tarafından yapıldı. Sunumların ardından Başkan Adnan Selçuk Mızraklı da kısa bir konuşma gerçekleştirerek, Ramazan ayında gerçekleştirilen bu panellerin önemine dikkat çekti. Mızraklı, konuşmasının ardından panelistlere çiçek ve plaket takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikler kapsamında başlattığı paneller, 1 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek 'İslam'da toplum kadın ve adalet' paneli ile sona erecek. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:26 Kaynak: İHA
Mızraklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahurda İnternet Üzerinden Yapılan Alışveriş 3 Kat Arttı İstanbul Havalimanını Arılar İstila Etti! Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:28:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 'tüketim kültürü ve nefisle mücadele biçimi olarak oruç' paneli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]