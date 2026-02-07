Diyarbakır'da UMKE Mezuniyet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da UMKE Mezuniyet Töreni

Diyarbakır\'da UMKE Mezuniyet Töreni
07.02.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 46 sağlık personeli, UMKE eğitimi sonrası mezuniyet töreniyle görev alacak.

Diyarbakır'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görev alacak sağlık personeli için eğitimlerin ardından mezuniyet töreni düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, UMKE yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan 46 sağlık personeli için mezuniyet programı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, il genelinde görev yapan 577 UMKE gönüllüsüne 46 yeni mezunun daha katılmasıyla Diyarbakır'daki UMKE personel sayısının 623'e ulaştığı kaydedildi.

Eğitim sürecinde katılımcılara afet yönetimi, medikal müdahale ve kurtarma teknikleri, saha organizasyonu ile ekip koordinasyonu konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildiği belirtildi.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, afetlere hazırlığın yalnızca bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

UMKE'nin adanmışlık, gönüllülük ve fedakarlık ruhuyla hareket eden güçlü bir yapı olduğunu vurgulayan Asiltürk, "Sizlerin her an göreve hazır olması bizlere güven veriyor. Bugün gözlerinizde o enerjiyi ve kararlılığı görüyorum. Bu ruh olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da UMKE Mezuniyet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar
Şanlıurfa’da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu Şanlıurfa'da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Rusya: Ukrayna’da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik

16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:36
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
15:15
Fenerbahçe yeni Arda Güler’lerini Antalya’da buldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'lerini Antalya'da buldu
15:02
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
14:38
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
14:29
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç’tan uyarı
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 16:13:27. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da UMKE Mezuniyet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.