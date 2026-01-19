Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gözaltı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere" yönelik düzenlenen 15 ayrı operasyonda, 41 kilogram esrar, 91 uyuşuturcu hap ve 5 gram amfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.