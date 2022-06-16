DİYARBAKIR - YKS için gürültü uyarısı yapıldı - Son Dakika
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DİYARBAKIR - YKS için gürültü uyarısı yapıldı

16.06.2022 13:20

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 18-19 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için gürültü yapılmaması için denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 18-19 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için gürültü yapılmaması için denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin geleceğini yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilerin sınav esnasında motivasyonunu bozacak gürültüyü engellemek için harekete geçildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, sınavların gerçekleştirileceği okulların çevresinde vatandaşların gürültü yapmaması ve sınava girecek adayların dikkatlerini dağıtacak her türlü faaliyetlerin önüne geçmek için denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kentteki sınav merkezlerine yakın olan inşaat, düğün salonları, eğlence mekanları ziyaret ederek sınav saatlerinde gürültü oluşturulmaması için uyarılarda bulundu.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı, 2 gün boyunca il ve ilçe emniyet ve ilçe zabıta müdürlükleriyle gündüz inşaat çalışmaları, seyyar satıcılar ve araç sürücülerini, gece de gürültüye sebebiyet veren işletmeleri denetleyecek.

Ekipler, ayrıca pazar yerlerini de kontrol altına alacak.

DİYARBAKIR - YKS için gürültü uyarısı yapıldı
DİYARBAKIR - YKS için gürültü uyarısı yapıldı
DİYARBAKIR - YKS için gürültü uyarısı yapıldı
DİYARBAKIR - YKS için gürültü uyarısı yapıldı
DİYARBAKIR - YKS için gürültü uyarısı yapıldı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - YKS için gürültü uyarısı yapıldı - Son Dakika

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