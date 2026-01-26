Diyarbakır'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Diyarbakır'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

26.01.2026 09:36
Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü, bazı uçak seferleri iptal edildi.

Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte bazı uçak seferleri de iptal edildi.

Diyarbakır, kış zorluklarını yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle özel bakım evleri ve kreşlerdeki eğitime bir gün ara verilmiş, dondurucu soğuklar nedeniyle caddeler buz pistine dönmüştü. Hafta başında ise etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerlemeye çalıştı.

Öte yandan, bazı uçak seferlerinin iptal edildiği, bazılarında ise rötar bulunduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

