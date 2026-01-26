Diyarbakır'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

26.01.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü, uçuşlar gecikti ve iptal oldu.

DİYARBAKIR'da dünden bu yana etkili olan yoğun sis ve kırağı nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken ulaşımda aksamalar yaşandı. Uçak seferlerinde de gecikme ve iptaller oldu.

Kentte dünden beri etkisini sürdüren sis, ulaşımda aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü kent merkezinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sisle birlikte araç camları ve yeşil alanların kırağı tuttuğu görüldü. Yoğun sis, Diyarbakır Havalimanı'nı da olumsuz etkiledi. Bazı uçuşlar gecikirken, bazı seferler ise iptal edildi.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Diyarbakır, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:01:23. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.