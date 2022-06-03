DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda S.E. (26) ve N.M. (42) gözaltına alındı.
Operasyonda, Hint keneviri bitkisi ve tohumu ile 3,46 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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