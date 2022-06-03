DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

03.06.2022 12:21

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda S.E. (26) ve N.M. (42) gözaltına alındı.

Operasyonda, Hint keneviri bitkisi ve tohumu ile 3,46 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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